Torino, il programma del ritiro granata a Pinzolo: ecco le date delle amichevoli

Si apre oggi - mercoledì 17 luglio - il ritiro del Torino a Pinzolo per questa estate 2024 in vista della nuova stagione dei granata. Il gruppo guidato da Paolo Vanoli sbarca oggi nel comune trentino dove vi rimarrà fino a sabato 27 luglio. In seguito i granata faranno una tournée in Francia che durerà dal 30 luglio al 3 agosto, dove sfideranno in amichevole Lione e Metz. Scopriamo ora nel dettaglio tutti i programmi e gli eventi già fissati sul calendario granata in merito al ritiro in Val Rendena del 17-27 luglio.

Torino, le amichevoli a Pinzolo: prima la Virtus Verona e poi la Cremonese

Oggi prendono il via undici giorni di lavoro sodo per il Toro di Vanoli che a Pinzolo andrà incontro alla preparazione atletica e a dei primi allenamenti di tattica con i giocatori rientranti dalle vacanze post Europeo che pian piano si aggregheranno al resto del gruppo. I granata hanno già fissato anche due amichevoli contro due squadre professionistiche durante la loro permanenza in Val Rendena. La prima si terrà sabato 20 luglio alle ore 17 contro la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C mentre la seconda si svolgerà una settimana dopo - sabato 27 luglio alle ore 16 - contro la Cremonese. I grigiorossi hanno sfiorato il ritorno in Serie A durante gli ultimi playoff di Serie B quando hanno perso in finale contro il Venezia, allenato proprio da Paolo Vanoli, e la prossima stagione giocheranno quindi ancora nel campionato cadetto. La biglietteria, situata presso il campo da gioco di Pinzolo dove il Torino si allena e dove giocherà questi due match amichevoli, resterà aperta in questi due giorni di partite dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 fino all'orario di inizio della gara.