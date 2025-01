Torino, il punto dall’infermeria: attesa per Ilic

Il centrocampista serbo non ha preso parte al derby della Mole. C'è attesa per le sue condizioni

"È un peccato aver perso Ilic", aveva commentato Paolo Vanoli prima del derby con la Juventus di sabato pomeriggio. Il serbo, dopo esser stato inserito nei convocati, non figurava nella distinta dei granata: ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura prematch di venerdì e perciò non ha preso parte alla gara.

Mentre le sirene di mercato occupano i pensieri del centrocampista granata, verrà fatta una diagnosi più chiara sull'entità dell'infortunio di Ilic. L'ex Verona aveva rifiutato il campionato russo la scorsa estate, dal momento che non offre la possibilità di giocare le coppe europee ma ora lo Spartak Mosca si è ripresentato nuovamente. Nel frattempo, sono ore di attesa per i piemontesi perché si attendono gli esiti degli esami diagnostici.

Torino, continua il recupero dei lungodegenti

Il Torino contro la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Karol Linetty e Sebastian Walukiewicz (squalificati). Continua il percorso per rientrare al più presto per Gvidas Gineitis, assente nelle ultime due partite per la botta subita a un ginocchio contro l'Udinese. Infine, Duvan Zapata e Perr Schuurs, che è ancora a Londra, continuano il loro lungo percorso fisioterapico per tornare in campo dopo le lesioni al legamento crociato.