Torino, il punto dall’infermeria: Coco recupera, su Ricci e Gineitis…

Il Torino di Paolo Vanoli recupera un giocatore importante in vista del derby contro la Juventus. Durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico granata ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. "Abbiamo fatto una buona settimana. Oggi avevamo il dubbio Coco, Ricci e Gineitis: Saul è rientrato ieri in gruppo, oggi in rifinitura Samuele e Gvdias ci proveranno. Ma speriamo ci siano". Il difensore granata dunque ha recuperato completamente dall'infortunio al flessore patito durante il match contro il Parma. Da valutare invece le condizioni del centrocampista lituano, out contro i ducali per una botta rimediata contro l'Udinese, e il regista italiano. L'ex Empoli era stato sostituito nell'intervallo del match contro il Parma a causa di un fastidio al retto femorale.