Torino, il punto dall’infermeria: Gineitis punta l’Atalanta, su Vlasic…

Il punto dall'infermeria granata in vista della prima partita di Serie A che il Torino giocherà a San Siro contro il Milan

Federico De Milano Redattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 14:59)

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, si prepara per il suo esordio in Serie A che sarà a San Siro contro il Milan di Fonseca. Per questo match di debutto nel massimo campionato italiano, l'allenatore granata non potrà però contare su alcuni elementi della sua rosa che sono attualmente fermi ai box per infortunio. Di questo ne ha parlato anche lo stesso Vanoli nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro i rossoneri. Qui di seguito il punto infermeria del Toro con tutti i giocatori indisponibili che salteranno la partita di domani - sabato 17 agosto - sul campo del Milan e che salvo sorprese dovrebbero essere in quattro.

Torino, per il rientro di Vlasic non c'è fretta: Vanoli non vuole affrettare i tempi del suo recupero — Nella conferenza stampa prepartita con il Milan, Vanoli ha spiegato chiaramente che il recupero di Nikola Vlasic non va affrettato perché il tecnico ex Venezia vuole scongiurare ricadute future del nuovo numero 10 granata: "Vlasic ha iniziato a correre sul campo a media intensità. Su di lui dico che abbiamo perso tempo, dunque adesso preferisco aspettare una settimana in più ma averlo per tutto il campionato. Lui ci tiene tanto, a volte dobbiamo frenarlo, ma con lui non possiamo più sbagliare perché ha avuto una ricaduta". Si attende quindi il rientro del trequartista croato ma senza forzare la mano perché le scelte in mezzo al campo a Vanoli non mancano. Oltre a lui, per la sfida contro il Milan mancherà naturalmente anche Perr Schuurs che si prepara alla riabilitazione dopo il nuovo intervento al ginocchio a cui si è sottoposto nei giorni scorsi a Londra e verranno poi definiti i tempi di recupero.

Gineitis è il più vicino al rientro per il Toro, Vanoli lo attende — Anche Pietro Pellegri non sarà parte della sfida da ex contro il Milan, l'attaccante classe 2001 è fermo ai box e ha già saltato la gara d'esordio in stagione contro il Cosenza per il primo turno di Coppa Italia. Il quarto ed ultimo indisponibile per il match di San Siro è Gvidas Gineitis, il centrocampista lituano ha avuto un problema al ginocchio nel corso della preparazione estiva e deve ancora fare il suo debutto per quest'anno. Manca poco però al suo ritorno in gruppo come confermato da mister Vanoli sempre in conferenza stampa: "Gineitis è quello più vicino al rientro. Ha avuto questo fastidio al ginocchio, ma sta lavorando con alta intensità. La prossima settimana potrà iniziare il lavoro sul campo". Per il classe 2004 si può quindi mettere nel mirino il rientro in campo per la seconda partita di campionato che sarà domenica 25 agosto in casa contro l'Atalanta.