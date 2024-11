Torino, il punto dall’infermeria: Ivan Ilic salta la partita contro il Monza

Riparte il campionato del Torino dopo la sosta Nazionali, per Paolo Vanoli e i suoi ragazzi sarà importante cercare di vincere fin da subito, nella sfida contro il Monza. Il tecnico granata deve però fare i conti con alcune defezioni di peso che limiteranno le sue scelte per questa partita anche se per sua fortuna potrà contare su Ricci, Adams e Njie che nei giorni scorsi non hanno preso parte agli impegni con le relative Nazionali e sono rimasti al Filadelfia a lavorare per recuperare dai loro guai fisici.

Torino, Ilic ancora fermo ai box: Vanoli dovrà fare a meno del centrocampista serbo contro il Monza

Nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Torino-Monza, il tecnico granata Paolo Vanoli ha confermato che non potrà contare sulle prestazioni di Ivan Ilic per la sfida contro i biancorossi. Il centrocampista serbo ha rimediato un'infiammazione al tendine del ginocchio e non è ancora pronto per scendere in campo, motivo per il quale non sarà convocato per questa partita. L'assenza del numero 8 del Toro va ad aggiungersi a quello degli altri quattro giocatori che sono fermi ai box da diverso tempo e per i quali i tempi di recupero non sono ancora brevi. Si tratta dei lungodegenti Perr Schuurs, Duvan Zapata oltre ai due giovani Emirhan Ilkhan, Zanos Savva che non sono ancora scesi in campo in questa stagione.