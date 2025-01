Torino, il punto dall’infermeria: ottimismo per Ricci e Coco verso il derby

Il centrocampista ex Empoli e il difensore ex Las Palmas potrebbero essere della sfida sabato contro la Juventus

Giacomo Stanchi Redattore 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 17:32)

Paolo Vanoli alle prese con due situazioni importanti per quanto riguarda l'infermeria verso il derby. Samuele Ricci ha lasciato il campo alla fine del primo tempo della sfida con il Parma. Il centrocampista ha accusato un fastidio al retto femorale e per questa ragione Vanoli ha preferito non rischiarlo. Anche Coco si è infortunato contro i crociati, ma ha stretto i denti ed è riuscito a concludere la partita. Oggi sono stati effettuati degli esami strumentali per verificare l'entità dei problemi fisici. In vista del derby verranno ulteriormente valutati, ma filtra ottimismo sulle condizioni di entrambi i calciatori.

Torino, gli infortuni e le parole di Vanoli — L'infortunio di Ricci non ha destato troppa preoccupazione nel corso della gara contro il Parma. Il cambio è parso precauzionale in presa diretta, sensazione confermata da Vanoli che in conferenza stampa è entrato più nel dettaglio sull'infortunio: "Ha avuto un fastidio al retto femorale. Dice che non ha sentito niente, ma vedremo. Il cambio è stato precauzionale". Il tecnico ha commentato anche l'infortunio di Saul Coco: "Ha avuto un problema al flessore, ma ha stretto i denti fino alla fine".

Torino, gli esami strumentali per il derby — Il Torino è chiamato ad affrontare una gara importantissima. Il derby della Mole potrebbe essere un crocevia per la stagione dei granata e avere due calciatori, come Coco e Ricci, a disposizione potrebbe essere davvero d'aiuto per Paolo Vanoli. Oggi, martedì 7 gennaio, sono stati effettuati gli esami strumentali per verificare la diagnosi dei fastidi muscolari che hanno patito contro gli emiliani. Gli esiti sembrano essere positivi: filtra ottimismo per le condizioni di entrambi, che verranno comunque valutati quotidianamente fino a sabato.