Torino, il punto dall’infermeria: Pedersen e Tameze rientrano contro il Como

Nell'ultima gara dei granata, persa per 3-2 a Cagliari contro la squadra di Davide Nicola, molti giocatori sono stati indisponibili per infortunio. Venerdì il Torino ospita in casa il Como alle ore 20:45 e Vanoli dovrà sicuramente fare ancora a meno di alcuni giocatori, ma potrà anche ritrovarne altri. Di seguito il punto dell'infermeria granata in vista del prossimo match.

Torino, Ilic e Sosa out. Si prov a recuperare Njie

Chi sicuramente non potrà tornare subito tra i convocati è Ivan Ilic, problema al tendine e out circa due settimane, e con lui anche Borna Sosa a causa di una lesione miotendinea. Rientrano invece dopo l'assenza a causa della febbre Tameze e Pedersen ed è vicino al recupero anche Njie, che Vanoli spera di poter ritrovare già venerdì. Ancora out i soliti Duvan Zapata (stagione probabilmente finita per il colombiano), Perr Schuurs (out dal match della passata stagione contro l'Inter), Savva e Ilkhan