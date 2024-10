Torino, il punto dall’infermeria: Vanja può tornare a disposizione per l’Inter

Le ultime novità dall'infermeria granata in vista della partita di sabato sera a San Siro contro l'Inter per la 7^ giornata di Serie A

1 ottobre 2024

Il match contro l'Inter è il prossimo in programma per il Torino e proprio in vista della trasferta a Milano, Vlasic potrebbe tornare titolare. Il croato è tornato in campo durante l'ultima partita contro la Lazio dopo un lunghissimo calvario. Subentrato al 63' minuto il giocatore non ha perso tempo, fornendo poco dopo il suo ingresso l'assist per il gol di Adams. Vanoli ora farà le sue valutazioni nel corso della settimana, soprattutto in base all'intensità degli allenamenti che terrà il croato.

Segnali positivi per il ritorno di Milinkovic-Savic — In vista del match contro l'Inter l'altro punto interrogativo riguarda la porta. In Coppa Italia, con l’Empoli, Milinkovic-Savic aveva subito un trauma al ginocchio destro a causa di un contatto con il compagno Coco, durante un’uscita bassa. Il fastidio non è passato fino all’immediato prepartita di domenica: a un’ora dall’inizio il portiere serbo figurava ancora nella distinta prepartita, poi però ha deciso di fare un passo indietro durante il riscaldamento in palestra, lasciando spazio a Paleari. Al momento la sensazione è che, dopo un paio di giorni di riposo, Vanja possa tornare ad allenarsi normalmente. In ogni caso, il Torino è rimasto soddisfatto della prova di Paleari, non perfetto sul gol di Guendouzi, ma decisivo per limitare il passivo in altre circostanze. Tuttavia a difendere la porta granata a San Siro dovrebbe tornare il portiere serbo.

Savva, Ilkhan e Schuurs: le ultime — Saranno ancora assenti i lungodegenti Savva, Ilkhan e Schuurs. Tuttavia negli ultimi giorni sono stati resi noti degli aggiornamenti riguardo la condizione dell'olandese. Vanoli ha parlato in conferenza spiegando che per il recupero del difensore granata servirà pazienza. "È un processo, ci vogliono tempo e pazienza. Non dobbiamo mettergli pressioni, capita che si voglia accelerare il recupero. Gli siamo vicini, questa gente gli dimostra affetto ed è importante per lui. Ci vuole ancora un po' di tempo", ha dichiarato il tecnico granata. Per quanto riguarda le tempistiche di rientro, Vanoli non si è ancora sbilanciato: "Dare tempi vuol dire mettermi una croce addosso. Non sono io a dire quanto tempo, sta facendo un processo. Prima di Natale? Non lo so dire... Bisogna avere solo pazienza, sta andando bene e sta reagendo bene. Sarebbe un bel regalo il suo rientro. La società lo ha soffiato a squadre importanti".