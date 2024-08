Torino, il punto dall’infermeria: Vlasic verso il forfait, novità su Schuurs

Il punto dall'infermeria in vista dell'esordio in Serie A del Torino nella stagione 2024-2025

Redazione Toro News 14 agosto 2024 (modifica il 14 agosto 2024 | 06:31)

Il Torino di Paolo Vanoli sta ultimando la preparazione in vista dell'esordio in Serie A. I granata, reduci dalla vittoria sul Cosenza in Coppa Italia, saranno ospiti del Milan presso lo stadio Meazza sabato 17 agosto alle ore 20.45. Il primo appuntamento del campionato è alle porte e in casa Toro si iniziano a fare i primi conti per capire lo stato attuale dell'infermeria e se eventualmente sarà possibile recuperare qualcuno per la trasferta lombarda.

Torino, Vlasic verso il forfait contro il Milan: nel mirino il rientro contro Atalanta o Venezia — Allo stato attuale, sono quattro i giocatori fermi ai box per infortunio nel reparto granata. Nikola Vlasic sta convivendo con i postumi dei problemi muscolari già accusati in Nazionale durante l'Europeo e da tempo è ormai indisponibile. Vanoli spera di recuperarlo al più presto, il croato prova a spingere ma per il Milan resta ancora in forte dubbio. La sensazione è che al momento sia più probabile il forfait rispetto a un recupero in tempi accorciati. Più facile pensare di rivedere Vlasic in campo se non per l'Atalanta in casa contro il Venezia per la terza giornata di campionato tra quindici giorni.

Torino, in tre da valutare in settimana per la trasferta di Milano — Ulteriori valutazioni andranno fatte per Gvidas Gineitis, Zanos Savva e Pietro Pellegri. Gineitis ha avvertito in ritiro con Vanoli qualche fastidio al ginocchio già infortunato nella seconda metà della scorsa stagione è si è fermato per correre ai ripari, Savva non è stato in condizione di allenarsi con il gruppo, mentre Pellegri è ai box per un acciacco muscolare dato da un fastidio a una vecchia cicatrice. Tutti e tre saranno riesaminati nel corso della settimana e da lì si capirà che tipo di apporto potranno dare. Indisponibile il lungodegente Perr Schuurs. L'olandese si è rioperato al ginocchio nelle scorse settimane e ora è alle prese con un nuovo recupero. Il Toro spera di averlo il campo a pieno regime per i primi di novembre: prima saranno necessari un paio di mesi tra riabilitazione e riatletizzazione, il crociato però è perfettamente guarito.