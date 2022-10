Torino, il punto dall’infermeria: Vojvoda e Ricci ancora a parte

Archiviare la sconfitta di Napoli e concentrarsi sul prossimo turno di campionato: questo il diktat del Torino , tornato al lavoro agli ordini del tecnico Ivan Juric per preparare la sfida casalinga contro l' Empoli in programma domenica 9 ottobre alle 12.30. Per il tecnico croato le buone notizie arrivano soprattutto dall'infermeria, che si sta pian piano svuotando restituendo giocatori il cui apporto potrebbe risultare fondamentale in vista del match contro la squadra di Zanetti.

Tra i ritorni più importanti c'è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista, che oggi ha svolto ancora lavoro personalizzato, è pronto a tornare in gruppo dopo aver recuperato dalla distrazione al polpaccio sinistro accusata nel riscaldamento prima di Atalanta-Torino del primo settembre, e mette nel mirino la sfida alla sua ex squadra, l'Empoli. Pronto al rientro anche Mergim Vojvoda, che sembra essersi lasciato alle spalle la lesione al bicipite femorale destro. Ma anche lui lavora ancora a parte: per questi due giocatori è verosimile un recupero per la panchina in vista dell'Empoli. Già in campo insieme ai compagni di squadra nell'allenamento odierno al Filadelfia, invece, sia Pietro Pellegri, che ha smaltito il problema all'adduttore rimediato in Nazionale Under 21 nell'amichevole contro l'Inghilterra, che Demba Seck, che aveva saltato la trasferta di Napoli per un attacco gastrointestinale.