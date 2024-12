Torino, il ricordo di Toro News per Ormezzano: “Toro, lassù qualcuno ti ama”

La scomparsa di Gian Piero Ormezzano lascia un vuoto all'interno del mondo granata. Per anni ha scritto del suo amato Torino, rilasciando anche delle interviste a Toro News significative, dimostrazione del profondo affetto che l'hanno sempre legato al mondo del Torino. Un affetto dimostrato con i tre aggettivi per descrivere la storia del club piemontese nel centosedicesimo anniversario del club: "Non ho dubbi. I tre aggettivi sono unica, dolente e pregnante". Non sono mancate nemmeno le famose stoccate al club rivale, la Juventus, con cui spesso parlava con l'amico fraterno Gianpiero Boniperti: "Due cose. La prima è: chi vuol essere tifoso del Toro lo faccia, ma sappia che non è facile. La seconda è una mia massima: ci sono due disgrazie nella vita, per una donna l’essere nata in Afghanistan, per un uomo tifare Juve". Un tifoso vero e proprio, che ha visto giocare gli Invincibili, visto le gare al Filadelfia e anche lo storico scudetto del 1976: "Io ho visto tutte le partite al Filadelfia, ho visto gli Invincibili, ho visto lo Scudetto del 1976, adesso il calcio di oggi mi rappresenta sempre meno. Mi interessa avere Superga nel cuore, mi interessa che ogni secondo che passa il maggio 1976 diventa più importante". Ma soprattutto un amore incondizionato verso la squadra granata, testimoniato dal titolo che fece su Tuttosport nel maggio del 1976: "Toro, lassù qualcuno ti ama".