Torino, Ilic ancora ko: salta la sfida con la Fiorentina

Ivan Ilic sta vivendo una stagione complessa, tra guizzi di qualità e battute d’arresto causate dagli infortuni. L’ultimo problema al flessore della coscia sinistra rappresenta il terzo stop stagionale per il serbo, che, dopo aver saltato il derby della Mole, non sarà certamente della sfida contro la Fiorentina. La prossima settimana saranno effettuati nuovi accertamenti per chiarire i tempi di recupero.

Mercato e prospettive future

Sul fronte mercato, lo Spartak Mosca ha manifestato il proprio interesse dopo che, in estate, era stato lo Zenit San Pietroburgo a farsi avanti, senza però successo, poiché Ilic aveva scelto di restare in un campionato che gli garantisse maggiore visibilità internazionale. Al momento, però, la trattativa con il club russo è in fase di stallo, mentre il centrocampista serbo è impegnato nel recupero dall’infortunio. Qualora dovesse rimanere al Torino, il possibile cambio di modulo di Vanoli verso il 4-2-3-1 potrebbe rappresentare una nuova sfida per Ilic, che sarà chiamato a dimostrare di meritare un posto in squadra, superando la concorrenza interna e le difficoltà legate alla sua condizione fisica. La continuità, in ogni caso, sarà l’unica strada per ritrovare il livello di rendimento mostrato nei primi mesi e consolidare il suo ruolo da protagonista in maglia granata.