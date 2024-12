Torino, Ilic scalpita per il rientro: Vanoli ragiona sulle gerarchie a centrocampo

Ilic va verso il rientro tra i convocati contro l'Empoli e cerca la svolta in una stagione condizionata dagli infortuni

Irene Nicola Redattore 11 dicembre - 13:31

Può finalmente pensare al rientro in campo Ivan Ilic, esattamente un mese dopo l'ultima apparizione. Nove novembre scorso, c'è il derby della Mole, una stracittadina che il centrocampista serbo gioca per soli 45', costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio. Da allora Ilic è rimasto ai box, niente nazionale e un lungo recupero per tornare a disposizione di Vanoli. La luce in fondo al tunnel sembra essere arrivata questa settimana in concomitanza con i primi allenamenti in gruppo. Così Ilic ha messo nel mirino la sfida all'Empoli con l'obiettivo di tornare in rosa.

Torino, Ilic e una stagione condizionata dagli infortuni — La stagione 2024-2025 era iniziata per Ilic sotto i migliori auspici. Il gioco di Vanoli aveva messo in luce il serbo nelle prime uscite di stagione e aveva fatto sperare in un salto di qualità da concretizzare nel tempo. Le speranze tuttavia si sono scontrate con i problemi fisici, persistenti negli ultimi mesi. Il primo stop è arrivato a causa di un'infiammazione del tendine della coscia, che ha costretto Ilic ha saltare le ultime tre partite disputate dal Toro a ottobre (Cagliari, Como e Roma). A inizio novembre il rientro in campo con i primi minuti disputati contro la Fiorentina e con il ritorno da titolare nel derby dove ha accusato il secondo problema fisico, questa volta al ginocchio con altre tre gare vissute ai box (Monza, Napoli e Genoa). Ora Ivan Ilic è tornato ad allenarsi con i compagni e va verso il rientro nei convocati per la partita contro l'Empoli, in cui potrebbe già raccogliere i primi minuti.

Torino, Ilic a disposizione e Vanoli ragiona sul centrocampo — Con Ivan Ilic in condizione, Paolo Vanoli avrà una carta in più a centrocampo. Contro l'Empoli è difficile ipotizzare una presenza da titolare visto che il serbo non ha ritmo gara e deve smaltire il mese di assenza, viene invece da chiedersi come si ridisegnerà il centrocampo in futuro. Paoli Vanoli ha trovato, dovendo gestire anche le assenze, un equilibrio nelle gerarchie di centrocampo. Gvidas Gineitis ha trovato spazio e ha raccolto crescente minutaggio, trovandosi sempre più a proprio agio. D'altro canto Ivan Ilic scalpita per poter finalmente dare una svolta alla propria stagione. Dunque, resta l'interrogativo. Puntare sulla continuità e confermare Gvidas Gineitis oppure rimettere al centro Ivan Ilic?