Torino, Ilic: “Zenit? Ho scelto io di restare al Torino”

Durante la presentazione della terza maglia per la stagione 24/25, Ivan Ilic ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole del centrocampista serbo, che in questa stagione ha trovato alla seconda giornata la prima rete stagionale contro l'Atalanta con un pregevole pallonetto.

Sei quasi un nuovo acquisto. A luglio sembrava che potessi andare via. Come è andata? “Non ho una risposta. Ma posso dire che ho scelto io di restare, è ovvio. Mi piace rimanere in Europa, allo Zenit non c’è la Champions né l’Europa League, qui c’è molta più possibilità”.