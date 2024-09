Calciomercato Torino, Ilkhan ancora verso la Turchia: c’è il Konyaspor

Emiran Ilkhan attualmente è ancora a Torino, ma presto potrebbe cambiare sistemazione. Il centrocampista turco, rientrato dal prestito all’Istanbul Basaksehir, non ha ancora convinto pienamente Vanoli. Il classe 2004 è ancora molto giovane e secondo le ultime voci potrebbe tornare in Turchia per accumulare esperienza. Su di lui è forte l'interesse del Konyaspor, che vorrebbe il giocatore in prestito e la trattativa sembra vicina alla conclusione. Si ricorda che l'operazione è possibile perché in Turchia il calciomercato non è ancora concluso.