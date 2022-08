Torino-Ilkhan, in Turchia rabbia e minacce: “Non nominare più il Besiktas”

L'addio di Emirhan İlkhan ha creato non poche polemiche in casa Besiktas : il giovane centrocampista turco era uno dei beniamini dei tifosi locali e il suo passaggio in granata è stato visto da molti come un vero e proprio tradimento, ancor più per le modalità del trasferimento (il Torino ha pagato una clausola rescissoria da 4.5 milioni che il management di Ilkhan ha insistito per inserire nel rinnovo di contratto dello scorso giugno).

Ilkhan, contestualmente agli annunci ufficiali del suo passaggio al Torino, ha postato sui suoi social un lungo messaggio di addio al club che lo ha cresciuto. E i fans turchi si sono scatenati esprimendo il loro malcontento in modo evidente e, in certi casi, andando oltre le righe: c'è chi lo invita non soltanto a non nominare più il Besiktas, ma a non farsi più vedere per il territorio della squadra. In ogni caso sono dimostrazioni di quanto il calciatore fosse amatissimo in patria nonostante la giovane età.