Torino, in difesa la coperta è corta: Sazonov punta a confermarsi

La difesa del Torino è forse il reparto più in bilico della rosa di Paolo Vanoli . Il capitano granata, Ricardo Rodriguez , da oggi non è più un calciatore del Torino dopo la fine del suo contratto, con lui anche Koffi Djidji e Matteo Lovato non è stato riscattato e dunque non resterà in granata. Perr Schuurs si aggregherà alla rosa a metà agosto e Alessandro Buongiorno raggiungerà Torino a preparazione già iniziata e con la sua permanenza in forte dubbio. Questa situazione potrà dunque essere un'occasione di mettersi in mostra per chi inizierà la preparazione con Vanoli dal primo giorno.

Sazonov poco convincente nella prima stagione in granata, ma con Vanoli vuole lasciare il segno

Arrivato la scorsa estate per 3 milioni dalla Dinamo Mosca, Saba Sazonov, non ha convinto nel suo primo anno in granata. La sua non è però una bocciatura, il giocatore doveva ambientarsi in Serie A e capire alcuni meccanismi di gioco, che per un classe 2002 che arriva dall'esterno non è cosa da poco. Ora Sazonov avrà poche scuse: la preparazione estiva è alle porte e il difensore dovrà dimostrare a Vanoli di meritarsi la maglia granata. La situazione in difesa per il Toro al momento è critica e il georgiano dovrà sfruttare l'occasione per brillare e diventare una pedina importante del nuovo Torino di Vanoli. sarà dunque un'estate da dentro o fuori per il centrale, che molto presto verrà valutato dal nuovo tecnico granata.