Torino in numeri: Milinkovic-Savic tra i migliori per parate ma pochi clean sheet

Un focus sul rendimento di Milinkovic-Savic in questa prima fase del campionato. Il portiere da sempre più fiducia tra i pali.

Alessandro Balbo 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 18:22)

Milinkovic-Savic ormai è cresciuto molto. Qualche sbavatura c'è stata da inizio stagione, ma il suo campionato fin qui non si può di certo leggere come in passato. Sarà un ruolo di maggiore leadership nello spogliatoio, sarà che il duro lavoro paga, fatto sta che i suoi miglioramenti sono evidenti. Tra i pali Vanja sta iniziando a dare più sicurezza.

Il serbo eccelle nelle parate — Il dato che più certifica il buon momento del portiere è quello delle parate: ben 40 in queste prime 12 giornate di Serie A. Secondo in campionato dopo Falcone del Lecce con 41. Certamente il gran numero di interventi da parte del portiere sono sintomo di un problema in fase difensiva, però Milinkovic-Savic si è fatto trovare pronto e ha saputo mettere le mani quando serviva. Inoltre, spicca quel rigore parato a Pasalic nel finale contro l'Atalanta che ha regalato la vittoria ai granata. Infine, il giocatore ha sempre disputato ogni partita i campionato, vantando la bellezza di 990' minuti giocati, fatta eccezione per la sfida contro la Lazio in cui ha dovuto are forfait poco prima dell'inizio del match.

Molti però i gol subiti quest'anno — Passando invece alle note negative, sono molti i gol subiti quest'anno dal Torino, 15 fin qui in Serie A, e soprattutto solo tre clean Sheet. Dato che impressiona se si pensa all'anno scorso, ma sicuramente qui influisce tutto il reparto difensivo del Torino. Infatti Milinkovic-Savic rimane l'ottavo portiere per porta inviolata, e nono per numero di volte che è stato battuto. Anche nel gioco aereo il serbo può migliorare, con solo lo 0,4 dei duelli aerei vinti. Nelle uscite il giocatore deve ancora affinare la tecnica.