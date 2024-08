Torino, in tre saltano l’esordio stagionale col Cosenza: il punto dall’infermeria

La pre-season del Torino è conclusa e ora che è stata anche presentata ufficialmente la nuova maglia da gioco , per i granata si aprono le partite che contano con il primo impegno che sarà domenica sera in Coppa Italia contro il Cosenza. In attesa di rinforzi dal mercato che possano sopperire alle partenze che fin qui ci sono state, il tecnico Paolo Vanoli per la sfida contro il Cosenza dovrà fare a meno anche di alcuni suoi calciatori che sono fermi ai box per infortunio.

Torino, oltre a Schuurs anche Vlasic e Gineitis non sono ancora a disposizione

Come confermato da lui stesso nella conferenza stampa in cui è stato annunciato come nuovo numero 10, Nikola Vlasic non potrà prendere parte alla gara di domenica sera contro il Cosenza per via dell'infortunio muscolare che ha subito con la sua Croazia nel corso dell'Europeo. Il trequartista ex West Ham ha pure dovuto abbandonare in anticipo la rassegna continentale con la sua Nazionale e ha svolto a parte tutta la preparazione estiva senza viaggiare con i compagni per Pinzolo o per la Francia. Ora però il suo rientro sembra vicino e ha messo nel mirino l'esordio in campionato di sabato 17 agosto contro il Milan a San Siro. Stesso discorso anche per Gvidas Gineitis che ha subito un infortunio al ginocchio nel corso del ritiro di Pinzolo e non sarà a disposizione in Coppa Italia ma l'obiettivo è recuperarlo per la trasferta a San Siro. Infine, sarà naturalmente ancora fermo ai box Perr Schuurs che è stato rioperato al ginocchio la scorsa settimana presso una clinica di Londra e ora è tornato a Torino per cominciare la riabilitazione. Nei prossimi giorni si conosceranno i suoi precisi tempi di recupero.