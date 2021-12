Torino, infortunio Bremer: sovraccarico al polpaccio sinistro, le ultime

Il difensore brasiliano è in forte dubbio per la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, ma spera di recuperare per il Verona

Il Torino ha svolto in questo lunedì una seduta di allenamento in preparazione alla sfida di Coppa Italia in casa della Sampdoria (giovedì ore 21 a Marassi). Per quanto riguarda il bollettino medico, erano attesi i risultati degli esami clinici di Gleison Bremer, uscito al 45' del match contro il Bologna. L'esito è confortante perchè il Torino parla di un semplice sovraccarico al gemello mediale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni. Ovviamente il difensore brasiliano è in forte dubbio per la partita di Genova, ma può sperare di recuperare per il successivo match di campionato contro il Verona. Per quanto riguarda gli altri infortunati, ancora fuori Belotti che prosegue le terapie, differenziato per Kone, lavoro personalizzato per Djidji e Verdi.