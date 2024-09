Torino, infortunio Ilkhan: c’è lesione del legamento crociato

Emirhan Ilkhan, uscito anzitempo nella partitella con la Primavera di sabato, è stato sottoposto agli esami strumentali. Come comunicato dal Torino, gli accertamenti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad una valutazione specialistica e a un successivo intervento chirurgico. Per il turco, che sembrava destinato a un nuovo prestito in patria, si tratta di un infortunio serio che richiederà tempi lunghi di recupero.