Torino, infortunio Linetty: diagnosi e tempi di recupero

Già dai primi accertamenti svolti mercoledì 7 dicembre subito dopo l'infortunio non si avevano avuto buone sensazioni, e ora i nuovi esami hanno confermato la diagnosi: Karol Linetty, come evidenziato dall'ecografia, ha rimediato una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Non c'è ancora sicurezza sui tempi di recupero, ma data l'entità dell'infortunio per il centrocampista polacco si può stimare almeno un mese ai box. Intanto il calciatore, stando a quanto raccolto da Toro News, non sarebbe partito con il resto dei compagni per la Spagna a causa di una gastroenterite: resta a Torino per guarire il prima possibile in modo da unirsi ai compagni a San Pedro del Pinatar quanto prima.