Torino, infortunio Ricci: le alternative di Juric. Possibile chance per Ilkhan

L'infortunio di Samuele Ricci ( LEGGI QUI le ultime ) porta Ivan Juric a rivisitare il centrocampo. Con il giocatore ex Empoli costretto a uno stop di almeno un mese in seguito a un interessamento distrattivo del muscolo soleo - questi i tempi di recupero previsti - , il tecnico granata è costretto infatti a valutare chi posizionare in mezzo al campo in vista dei prossimi impegni di campionato. Situazione, quella in cui si ritrova attualmente Ivan Juric, nella quale il tecnico croato non si sarebbe mai voluto trovare e soprattutto che temeva.

Rientro previsto: non prima della sosta per le Nazionali di fine settembre. Ed ecco che Ivan Juric valuta le alternative di cui dispone. Sicuramente per le prossime partite di campionato, data l'assenza di Ricci per infortunio, la coppia titolare a centrocampo sarà quella formata da Karol Linetty e Sasa Lukic. Come piano B e come alternativa di ruolo, ci sono anche Adopo, Ilkhan e Vlasic, con quest'ultimo che nasce come mezzala, ma potrebbe eventualmente essere adattato. In questi giorni di allenamento al Filadelfia, in vista del prossimo impegno di campionato, Ivan Juric valuterà senz'altro nel migliore modo possibile come schierare la squadra in mezzo al campo e come patire il meno possibile l'assenza di un calciatore come Samuele Ricci.