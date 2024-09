Torino, infortunio Vojvoda: elongazione del muscolo semitendinoso. I tempi di recupero

Mergim Vojvoda, uscito anzitempo durante la sfida con il Lecce e costretto a chiedere il cambio nel corso del primo tempo, è stato sottoposto a esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio. Come comunicato dal Torino, gli accertamenti clinici hanno evidenziato un'elongazione del muscolo semitendinoso sinistro. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica. Preventivabili 10-15 giorni di stop, con Vojvoda quindi non a disposizione per la trasferta di Verona. Valutazioni successive dipenderanno dall'andamento del recupero.