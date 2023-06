Torino-Inter, è scontro sulla fascia tra Singo e Gosens: chi chiude in bellezza?

Mancato salto di qualità?

Per entrambi i giocatori non è stata una stagione facile se guardiamo alle statistiche in termini di resa sottoporta. Ma in generale si può considerare positiva? Difficile dirlo, ma era lecito aspettarsi qualcosina in più. Dimarco il più delle volte è stato preferito all'ex Atalanta. Da quello che doveva essere il titolare si è passati ad una buona riserva. Singo a livello fisico è impeccabile, la corsa e il fiato non si discutono. Il più delle volte però è sembrato mancare non sono in fase di apporto alla manovra offensiva, ma anche a livello tecnico. Lì forse è mancato il salto di qualità per il giocatore. Per loro questa ultima sfida di campionato potrebbe rappresentare un nuovo inizio, mercato permettendo.