Torino, intoppi nel recupero: ecco quando tornerà in squadra Schuurs

Uno degli "acquisti" più importanti per il Toro 2024/2025 sarà il rientro di Perr Schuurs , ai box ormai da ottobre per la rottura del crociato. La stagione dell'olandese è terminata dopo poche giornate e l'obiettivo dell'olandese è farsi trovare in buone condizioni per l'avvio del prossimo campionato. Schuurs era già a Bergamo con la squadra per l'ultima giornata di campionato, ma ovviamente non era ancora a disposizione di Juric a causa di una riabilitazione ancora da terminare.

Obiettivo Coppa Italia? Ad agosto può tornare in gruppo

Con la preparazione estiva che inizierà il prossimo mese, è possibile stilare un programma in vista del rientro a pieno regime del difensore. Secondo quanto può confermare Toro News, ci sono stati degli intoppi nel recupero e i tempi si sono allungati rispetto alle prime previsioni: Schuurs non inizierà a lavorare fin da subito insieme ai nuovi compagni con l'inizio della nuova stagione, ma punta ad essere a disposizione per l'inizio del campionato, quando saranno passati circa dieci mesi dall'infortunio. Se non sorgeranno altre complicazioni, infatti, l'olandese tornerà ad allenarsi in gruppo nella prima decade di agosto, quando la squadra avrà già terminato abbondantemente il ritiro precampionato di Pinzolo. Un simile scenario potrebbe permettere al centrale di rientrare tra i convocati per il primo appuntamento di Coppa Italia (10/11 agosto) in modo da riassaporare il clima di una partita. A quel punto l'obiettivo diventerebbe recuperare minutaggio, arrivando man mano a rimettere i novanta minuti nelle gambe in occasione delle prime giornate del nuovo campionato. L'imperativo sarà evitare nuove ricadute e problematiche di ogni genere: Schuurs ad oggi lavora intensamente a Torino per cercare di non allungare ulteriormente i tempi di recupero.