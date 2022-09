Torino, Izzo da Monza: Con i tifosi granata e Cairo ho un bellissimo rapporto”

Armando Izzo ha lasciato il Torino in prestito per andare al Monza, dove ha trovato la titolarità e la possibilità di esprimersi al meglio. Il difensore campano ha parlato in conferenza stampa del suo recente passato e di cosa l'abbia spinto a lasciare il capoluogo piemontese per trasferirsi in Lombardia. Il suo rapporto con il mister si era incrinato e un suo ritorno in granata appare difficile. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono in prestito secco dal Torino, con i tifosi granata e Cairo ho un bellissimo rapporto; il mister ha fatto altre scelte, anche se non le condivido le accetto”. Ecco invece le sue parole sull'arrivo in Brianza: “Ho scelto Monza perchè è una società molto ambiziosa, un po’ come lo sono io. Qui si può crescere molto, si respira una bellissima aria, c’è tanta positività. Non ci ho pensato due volte, per Berlusconi-Galliani parlano i titoli vinti, si può fare solo bene“.