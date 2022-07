Torino, Juric già in forma campionato. Il tecnico è carico al punto giusto

Si è concluso oggi, lunedì 11 luglio, il primo allenamento del Torino a Bad Leonfelden, la prima delle due mete del ritiro in Austria

Gianluca Sartori

Intensità, concentrazione, pressing: la prima seduta di lavoro in Austria è già su ritmi molto alti.

Primo a scendere dal pullman da buon leader, con il sorriso in volto, e primo ad entrare in campo guidando il gruppo sul campo della Vortuna Arena di Bad Leonfelden. Ivan Juric è già in forma campionato ed è apparso carico come sempre in questo primo giorno di lavoro sul suolo austriaco.

Juric e il lavoro sulla prima costruzione

La squadra è scesa in campo nel centro sportivo della località dell’Alta Austria intorno alle 17.30, dopo una sessione di lavoro in palestra, ed è stata subito coinvolta in diverse esercitazioni tecnico-tattiche a ritmi molto alti. Provata in particolare l’uscita dal basso, con il terzetto difensivo (Bremer-Zima al centro, Izzo-Djidji a destra, Buongiorno-Rodriguez a sinistra) che dovevano alternarsi nel gestire la prima costruzione col supporto di centrocampisti e attaccanti. Contro di loro, la squadra avversaria doveva portare pressione con ritmi molto alti.

Juric, parola d’ordine: intensità

Costanti e continui gli incitamenti del tecnico, tra apprezzamenti e bonarie tirate d’orecchio, anche durante il lavoro di possesso palla. Ivan ha sempre il gruppo in mano e detta i ritmi dell’allenamento, impostando il lavoro con la parola d’ordine che è “intensità”. Con i suoi pochi ma fidati collaboratori, Juric è sempre al centro del campo e segue in prima persona gran parte del lavoro. La costruzione di una squadra tosta e in grado di giocare con grande aggressività nasce dal lavoro in allenamento ed è in Austria che Juric sta gettando le basi della sua seconda annata al Torino.