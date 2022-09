Torino, Juric: “I gol presi nel finale? Questione di malizia e di particolari”

"Non ricordo situazioni in cui vinciamo senza meritare al cento per cento, come il Sassuolo contro di noi. Dobbiamo crescere nei particolari, nel saper portare il risultato a casa. Ci manca malizia, furbizia. Mi piacerebbe per una volta fare risultato prima di tutto". Il Torino deve tornare a vincere, non importa come per una volta, ma è necessario fare punti contro una big. L'obiettivo non è semplice perché il Napoli è primo in classifica e gioca un calcio eccezionale, soprattutto in casa. Juric, però, è stato chiarissimo in conferenza questa mattina. Le sue parole vanno a ribadire quelle nel post di Torino-Sassuolo. I granata hanno perso troppi punti nel finale e le ultime due sconfitte lo testimoniano.