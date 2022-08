Torino, Juric ne esclude 6 contro il Palermo: un messaggio alla società

Il tecnico non convoca Izzo, Verdi, Zaza, Edera, Millico e Horvath: per il croato sono fuori dal progetto

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito vincitore dalla prima sfida della stagione 2022/2023, piegando il Palermo 3-0 in casa e accedendo al quarto turno di Coppa Italia. La sfida di ieri sera ha dato molte indicazioni utili, alcune delle quali che arrivano direttamente dallo stesso tecnico Ivan Juric. Ad esempio l’allenatore del Toro ha deciso di non convocare alcuni giocatori: oltre a Vojvoda e Zima che sono stati esclusi per problemi fisici, Juric ha tenuto fuori dalla lista Izzo, Verdi, Zaza, Edera, Millico e Horvath. Un messaggio chiaro del tecnico alla società.

In sei fuori dal progetto: Juric stila le gerarchie

I giocatori sopra citati, sono fuori dal progetto di Juric. Non sono riusciti, nel corso di questi allenamenti, a convincere il tecnico a puntare su di loro. Per quanto riguarda Verdi, Edera, Zaza e Millico, il discorso era già chiaro nei mesi passati, e i ragazzi non sono riusciti a sovvertire questa decisione. Per quanto riguarda Horvath, non sono bastati i due gol segnati nelle amichevoli precampionato: Juric non lo considera un giocatore pronto per la Serie A, a quanto pare. Izzo invece ha avuto già un rapporto particolare lo scorso anno, con Juric che gli aveva addirittura preferito Lukic in una partita di emergenza in difesa. Anche quest’anno quindi sarà ai margini della squadra.

Il mercato una priorità per piazzare gli esuberi

Questi giocatori quindi non sono nel progetto e si cerca di piazzarli. Tutti quanti hanno la scadenza del contratto nel 2023 (eccetto Izzo, 2024) e se il Toro vuole riuscire a monetizzare, questa è la sessione per provare a piazzarli in qualche altra realtà. Se la società granata dovesse riuscire a vendere questi giocatori, si troverebbe con qualche soldo in più per poter far muovere questo mercato in entrata che stenta ancora a decollare. Il messaggio di Juric è stato forte e chiaro, ora tocca a Cairo e Vagnati adoperarsi per disfarsi di questi esuberi in squadra e accontentare le richieste del tecnico.