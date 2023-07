Torino, Juric prova Bellanova a sinistra in attesa di novità dal mercato

Juric aspetta novità dal mercato ma intanto applaude gli esterni di cui dispone al momento

La scelta di puntare su Bellanova sulla fascia sinistra probabilmente non sarà mai la prima opzione per il tecnico croato che è ancora in attesa di ricevere rinforzi. Il Torino nel corso di questa estate sta infatti vivendo una sorta di rivoluzione sulle fasce: Lazaro e Aina hanno già salutato e poi ci sono Singo e Vojvoda che non sono certo incedibili e potrebbero finire sul mercato. A questi si aggiunge Bayeye, ancora in gruppo ma mai preso in considerazione da Juric. Bellanova al momento è dunque l'unico esterno sicuro della permanenza in granata nella prossima stagione.