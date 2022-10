Torino-Juventus 0-0, Lazaro al 45′: “Gara difficile, vogliamo segnare per i tifosi”

Al termine del primo tempo della sfida tra Torino e Juventus, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, Valentino Lazaro è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Oggi è una partita difficile ma dobbiamo combattere e nel secondo tempo cerchiamo di fare dei gol per i nostri tifosi". Così si è espresso l'esterno ex Inter dopo lo 0-0 della prima frazione.