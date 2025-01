Torino-Juventus 1-1, Vanoli: “A un passo dalla storia, serve coraggio”

Diceva ai suoi ragazzi senza paura, oggi il Torino ha giocato senza paura finalmente? "No, finalmente no. Devo dire che nei mesi sono successe tante situazioni dove abbiamo cambiato. Siamo partiti in una maniera, la perdita di Zapata ha dato una botta perché era anche leader. Lì abbiamo perso la bussola, ci abbiamo messo un po', ma da un mese a questa parte stiamo tornando a fare ciò che sappiamo fare. Era una gara importante, con più coraggio potevamo fare storia, guardiamo avanti"

Il Torino esce rinfrancato dalla prestazione?"Sì, anche se siamo partiti timidi. A volte abbiamo fatto pressione che se fatta meglio potevamo fare più male sapendo che loro tengono palla. A volte siamo andati individualmente, quando l'abbiamo fatto tutti insieme abbiamo rubato dei palloni. Per quanto riguarda i momenti in cui avevamo la palla sono più arrabbiato, eravamo messi bene in campo, ma non abbiamo stressato bene la linea difensiva. Meglio nel secondo tempo, anche se nel finale è mancato il coraggio di vincere, questo non deve mancare".