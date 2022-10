Torino-Juventus, Bremer infortunato: esce tra i fischi

Colpo di scena al settimo della ripresa di Torino-Juventus, Gleison Bremer esce dal campo per un problema muscolare. Il difensore bianconero viene così sostituito da Leonardo Bonucci. Al momento dell'uscita dal campo il centrale bianconero è fischiato da tutto lo stadio. Oltre ai fischi anche il coro: "Sei solo un gobbo di m***a". C'era curiosità nel capire come il pubblico granata avrebbe salutato il difensore grande ex della partita, ma non c'erano dubbi su questo tipo di accoglienza. E così sul piano personale il primo derby da giocatore della Juventus, per Bremer, non è certo da ricordare positivamente.