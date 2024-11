Torino, Karamoh crollato nelle gerarchie: pochissimo spazio anche senza Zapata

Yann Karamoh sta trovando poco spazio nel Torino di Paolo Vanoli. Fino a questo momento in stagione ha collezionato 10 presenze (8 in campionato e 2 in Coppa Italia) per un totale di 140 minuti in campo (80’ in campionato e 69’ in Coppa). Fin da inizio stagione erano chiare le gerarchie nell’attacco granata, con Adams e Zapata considerati da Vanoli la coppia titolare del Torino. Karamoh ha avuto solo una chance dal primo minuto, in occasione del match di Coppa Italia perso contro l’Empoli per 2-1 (in cui tra l’altro si è messo in mostra Njie subentrato al suo posto).