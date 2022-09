Torino, la rosa è corta? Juric al 4° posto per numero di titolari utilizzati

Ivan Juric, come detto, ha fatto scendere in campo almeno una volta dal 1' di gioco 20 giocatori della sua rosa. Tra questi, c'è da sottolineare che solamente in due sono partiti titolari solo in un'unica occasione in queste prime sette partite di campionato: Ilkhan, contro il Lecce, e Adopo, contro il Monza. Gli altri 18, invece, hanno avuto più di un'occasione, il che vuol dire che il tecnico croato considera questi giocatori delle concrete alternative e non delle soluzioni da schierare esclusivamente in situazioni di emergenza. Un dato, questo, che va inserito nelle riflessioni sulla globale adeguatezza della rosa granata dal punto di vista quantitativo.