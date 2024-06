Torino, la classifica per expected point: il dato sui gol attesi fa riflettere

Ecco la classifica di Serie A in base agli expected point

Alberto Girardi 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 12:32)

La stagione di Serie A 2023/2024 si è conclusa e il Torino ha terminato il campionato al nono posto, sfiorando una qualificazione alle coppe europee. I granata non hanno sfruttato alcune occasioni ghiotte per allungare sulle rivali, perdendo qualche punto di troppo in giro. Oggi analizziamo secondo la classifica degli expected point se il piazzamento del Toro è meritato.

Expected point: Torino in linea con quanto ottenuto — Nella classifica di Serie A secondo gli expected point - stilata da understat.com - non troviamo grandi sconvolgimenti, soprattutto nella prima parte del tabellone. A parte il Napoli infatti, che in questa speciale classifica si guadagna il quarto posto, le restanti squadre rimangono con lo stesso ordine . L'Atalanta scala al quinto posto, il Bologna al sesto e così via fino al Toro decimo anzi che nono. La banda di Juric ha infatti guadagnato in linea a quanto prodotto. Gli expected point dei granata sono 55.59, mentre quelli ottenuti sono 53. Al nono posto troviamo la Fiorentina con 55.76 punti attesi, quindi 4 in meno rispetto a quelli ottenuti e poi la Lazio ottava, che in questa speciale classifica conta solo 2 punti in più dei granata (57.78). Il Torino è l'unica squadra insieme a Napoli e Juventus nella prima parte del tabellone ad aver conquistato meno punti di quelli attesi. Nonostante ciò i granata avrebbero perso una posizione in classifica, meriando dunque un decimo posto per quanto prodotto in campionato.

Expected gol fatti e subiti — Per quanto riguarda la produzione offensiva e i gol subiti ricordiamo che il Torino di Juric ha chiuso con una differenza pari a 0. 36 gol fatti e 36 subiti, frutto di una grande fase difensiva, ma di una fase offensiva spesso sterile e prevedibile. 36 gol segnati sono decisivamente troppo pochi per una squadra che ha concluso al nono posto in classifica e che puntava anche a raggiungere una posizione più importante. Gli expected gol sono infatti 43, ben 7 in più di quelli effettivi, mentre per i gol subiti il dato è molto simile a quello reale, perchè il Torino avrebbe dovuto subire 38 gol, solamente 2 in più. Tirando le somme si può dire che in base a quanto prodotto il Torino si meriti un nono posto in classifica per la stagione disputata. Ma è anche vero che ai granata sarebbe bastato mantenere le attese degli expected gol per raccogliere quei punti in più necessari a conquistare un posto in Europa.