Torino, la classifica per minuti giocati: è Masina il giocatore più impiegato

La classifica per minutaggio in questa Serie A: comanda Adam Masina

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Adam Masina con 598 minuti. Il difensore ha avuto un inizio di stagione un po' altalenante, molto bene in fase offensiva perché è già a quota tre assist, ma anche disattento in fase difensiva in questo avvio. A seguire abbiamo Samuele Ricci con soli due minuti in meno dell'italo-marocchino (586'). Il centrocampista è in rampa di lancio anche grazie alla fiducia di Spalletti in nazionale, senza Zapata dovrà prendere in mano la squadra e come dimostrato dal suo impiego in campo Vanoli si fida molto del numero 28. Tra i pupilli del tecnico granata abbiamo poi Duvan Zapata con 589 minuti giocati, che resteranno tali per molto tempo e a seguire il jolly Lazaro (573'), Coco (540') e ovviamente Vanja Milinkovic-Savic (540'), che non è primo in questa classifica a causa del forfait con la Lazio per un piccolo infortunio.