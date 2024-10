Torino, la difesa è in crisi: servono certezze da cui ripartire

Torino, la difesa è in crisi: i numeri sono allarmanti

Non sono solo i 7 gol a dover far preoccupare mister Vanoli, ma i tiri in porta subiti sono un altro segnale importante che testimoniano le difficoltà difensive dei piemontesi. La Lazio contro il Toro ha tirato per ben 7 volte in porta e vanno aggiunti altri cinque tiri fuori. A Verona i numeri erano decisamente migliori: 2 in porta e 4 fuori. Il Torino concede troppo e gli avversari ne approfittano, non sempre il portiere può andare a rimediare agli errori dei singoli e soprattutto non sempre gli attaccanti non riescono a rimediare alle disattenzioni difensive. Il problema è collettivo e serve che si instaurino gerarchie chiare e meccanismi rodati, come ha sottolineato Vanoli nel post partita contro la Lazio: "Abbiamo preso gol con errori tecnici evitabili, l’ultimo in quattro contro tre non si può prendere". Rimane, comunque, innegabile che gli errori dei singoli abbiano inciso molto in questo inizio di stagione: il Toro ha preso troppi gol per errori tecnici banali (Masina a Verona, Vojvoda con la Lazio) e per distrazioni di vario tipo (Walukiewicz e Dembele con l’Empoli).