Torino, la giornata: alle 18.30 l’ultima di campionato con l’Inter

Il Torino è obbligato a vincere se vuole arrivare ottavo, posizione che potrebbe garantire la qualificazione ai preliminari di Conference League. I granata oggi, dopo la vittoria della Fiorentina di ieri sera, sono attesi alle ore 18.30 allo stadio Olimpico-Grande Torino per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono già qualificati alla prossima edizione della Champions League e sabato prossimo sfideranno il Manchester City di Guardiola per ottenere la vittoria della massima competizione europea per club. Sarà una partita complicata, ma in granata hanno il proprio destino nelle loro mani.