Torino, la giornata: allenamento in vista dell’Empoli e Primavera in campo

Il Torino di Vanoli sarà in campo per preparare la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli di D'Aversa

I granata di Paolo Vanoli, reduci da un'altra notte in vetta alla classifica di Serie A, scenderanno in campo al Filadelfia per preparare il match valido per i sedicesimi di Coppa Italia in programma martedì sera alle ore 21 contro l'Empoli. Inoltre, questa mattina alle 11:00 il Torino Primavera allenata da Felice Tufano affronterà a Orbassano il Cagliari nella gara valida per la 5a giornata del Campionato Primavera 1.