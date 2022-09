Torino, la giornata: allenamento per i granata in vista del Napoli

Granata in campo per iniziare a preparare la sfida con il Napoli: ancora assenti i nazionali

Il Torino di Ivan Juric continua a lavorare sul campo dello stadio Filadelfia. I giocatori granata proseguono a preparare la sfida in programma sabato 1 ottobre contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: ancora assenti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo.