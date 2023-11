Torino, la giornata: allenamento per preparare la partita contro il Sassuolo

Il programma odierno in casa Torino

L'undicesimo turno della Serie A è iniziato con l'anticipo di ieri sera tra Bologna e Lazio e proseguirà fino a lunedì, giorno in cui il Torino giocherà alle 20:45 contro il Sassuolo. Anche oggi è previsto allenamento per preparare al meglio il prossimo match. I granata non possono più concedersi errori, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia rimediata giovedì sera contro il Sassuolo.