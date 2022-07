Torino, la giornata: doppia seduta per i granata a Bad Leonfelden

Ultimi scampoli di ritiro a Bad Leonfelden per il Torino. I granata saranno oggi - giovedì 21 luglio - operativi per una doppia sessione di allenamento, dopo aver riposato ieri in seguito all'amichevole vinta contro il Mlada Bolesnava. Juric dirigerà in mattinata una seduta suddivisa tra lavoro in palestra sul campo. Nel pomeriggio invece la sessione si terrà interamente sul campo. Quella di oggi è l'ultima giornata intera del Torino a Bad Leonfelden, prima del trasferimento del 22 luglio a Waidring per la seconda parte del ritiro austriaco.