Torino, la giornata: granata subito in campo. Allenamento al Filadelfia

Archiviata anche l'unicesima giornata di campionato, partita andata in scena ieri sera (lunedì 6 novembre) contro il Sassuolo, il Torino è pronto a tornare in campo. Il Filadelfia, infatti, attende i granata per una sessione di allenamento agli ordini di Ivan Juric in vista del prossimo impegno di campionato, la partita contro il Monza.