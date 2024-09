Torino, la giornata: granata subito in campo in vista del match contro la Lazio

Dopo la sconfitta contro l'Empoli, per Vanoli e i suoi ragazzi è subito tempo di tornare ad allenarsi in vista della Lazio

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli guidato da Roberto D'Aversa, i granata non perdono tempo e tornano immediatamente a lavoro. La squadra si ritroverà oggi per una seduta di allenamento, concentrandosi sulla preparazione del prossimo impegno di campionato. Domenica 29 settembre, infatti, i granata affronteranno la Lazio alle 12:30 in una sfida cruciale per consolidare la posizione in vetta alla classifica.