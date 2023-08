Oggi, mercoledì 30 Agosto, si prospetta una giornata interessante per i granata. Alle 8 della mattina sono previste le visite mediche per il neo-acquisto Saba Sazonov. Il difensore georgiano se passerà i vari controlli firmerà con i granata. Per il gruppo squadra, invece, continua la preparazione in vista del match di domenica contro il Genoa.