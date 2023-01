Torino, la giornata: match day, granata in campo alle 15 contro l’Empoli

Il programma della giornata di oggi per i granata

Match day per il Torino. I granata di Ivan Juric affronteranno oggi, sabato 28 gennaio alle ore 15, l'Empoli al Castellani nella gara valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Il Torino arriva al match dopo la vittoria sulla Fiorentina, l'Empoli dopo aver guadagnato tre punti a San Siro contro l'Empoli. Come sempre potrete seguire qui su Toro News tutti gli aggiornamenti del prepartita, leggere la diretta testuale della gara e al triplice fischio troverete sul sito interviste e approfondimenti del postpartita.