Torino, la giornata: match day per la Primavera, vigilia per i granata di Juric

Oggi, domenica 4 settembre, la giornata del Torino si apre con la Primavera. I granata si Scurto saranno impegnati a partire dalle ore 15 nella trasferta contro la Roma, per cercare di allungare la striscia di tre vittorie consecutive. Nel frattempo Juric continuerà a dirigere da Torino la Prima squadra, nell'ultimo giorno di preparazione prima del match contro il Lecce. Il tecnico croato avrà a disposizione l'intero gruppo fatta eccezione per gli infortunati, a cui si è aggiunto recentemente Samuele Ricci, out per una distrazione al soleo. Rimanete su Toro News per tutti gli aggiornamenti del prepartita della Primavera, per leggere la diretta testuale e gli approfondimenti del postpartita. Sul sito anche le ultime su Torino-Lecce.