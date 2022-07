Torino, penultima giornata di ritiro a Waidring

Dopo la vittoria per 1-0 di ieri nell'amichevole l'Apollon Limassol, oggi - giovedì 28 luglio - continua la preparazione del Torino in vista della nuova stagione calcistica. I granata saranno in campo oggi per il penultimo giorno di ritiro a Waidring, Tirolo. Il 30 mattina la squadra volerà a Nizza per giocare l'ultima amichevole della preseason. Come di consueto, Toro News consentirà ai suoi lettori di poter seguire tutto in diretta.